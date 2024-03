Deutliche Zuwächse beim Solarausbau in Mülheim

Mülheim legte im Vergleich zum Vorjahr um fast 53 Prozent zu. Allein im letzten Quartal des Jahres 2023 wurden laut Auswertung 226 Solaranlagen neu installiert. Die Gesamtzahl der in unserer Stadt installierten Solaranlagen liegt bei 2.323 - umgerechnet eine Fläche von 18 Fußballfeldern, heißt es. 2023 war auch bundesweit ein Rekord-Jahr für den Ausbau von Photovoltaik in Deutschland. Installiert wurden mehr als eine Million Anlagen. Im vierten Quartal lag NRW beim Ausbau neuer Systeme an der Spitze. Schlusslicht war Bayern.