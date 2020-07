Deutlich mehr Arbeitslose im Juli

Die Zahl der Arbeitslosen in Mülheim ist diesen Monat weiter gestiegen. Aktuell haben 7.688 Menschen keinen Job - 298 mehr als letzten Monat. Die Arbeitslosenquote liegt bei 8,9 Prozent. Das liegt an der Corona-Krise, aber auch an der typischen Entwicklung für die Saison, sagt die Agentur für Arbeit.