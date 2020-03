Deutlich mehr Anzeigen gegen Falschparker

Immer mehr Menschen zeigen Autofahrer wegen Falschparkens an. Das betrifft laut dpa-Umfrage so ziemlich alle Großstädte in NRW. Der Anstieg wird damit erklärt, dass es durch ständig verfügbare Smartphones leichter als früher sei, Ordnungswidrigkeiten zu melden.

