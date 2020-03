Detonationen in Dümpten und Speldorf

In Mülheim sind in der Nacht zwei Geldautomaten der Sparkasse gesprengt worden - einer an der Mannesmannallee bei Edeka in Dümpten, der andere an der Saarner Straße in Speldorf. Die Vorfälle spielten sich offenbar nur ein paar Minuten hintereinander ab.

© U. J. Alexander - stock.adobe.com