Der Haken mit den Kontrollen

In Dortmund soll stichprobenartig überprüft werden, ob die Besucher geimpft, genesen oder getestet sind. Auch Düsseldorf, Köln und Bonn möchte man so verfahren. Offen ist, ob Land, bzw. Ordnungsämter dieses Praxis genehmigen. Die Stadt setzt auf eine Verteilung der Stände auf großen Plätzen. Am Oberhausener Centro erwartet man, dass sich wohl erst kurzfristig entscheiden wird, wie viele Buden in welchem Abstand aufgebaut werden müssen. Die allermeisten Weihnachtsmärkte mussten im vergangenen Winter auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle ausfallen.