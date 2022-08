Der große Tag für die I-Dötzchen

Im Fokus steht auch in diesem Jahr die Sicherheit der neuen Grundschüler. Polizei und Verkehrsexperten appellieren an die Eltern, ihre Kinder zu Fuß zur Schule gehen zu lassen. Optimalerweise sollte der Weg zu Schule schon in den Ferien geübt worden sein und in den nächsten Wochen weiter zunächst begleitet geübt werden. Gefragt sind aber auch die anderen Verkehrsteilnehmer. Sie sollten jetzt zum Schulstart besonders umsichtig unterwegs sein. Banner im Stadtgebiet sollen darauf aufmerksam machen. Laut Verkehrswacht gibt es bei uns in Mülheim vergleichsweise viele Unfälle mit Beteiligung von Kindern. Deshalb arbeite man mittlerweile das ganze Jahr mit dem Projekt "Sicher zur Schule".