Demozug durch die Innenstadt

Dann wollen sie mit einem Demozug durch die Stadt ziehen. Plakate, Reden und Musik werden die Aktion begleiten, kündigen die Organisatoren an. Wer noch dazu kommen möchte, sollte Maske trage und an die Abstände denken. Heute zum globalen Klimaaktionstag sind allein in Deutschland in hunderten Städten Proteste für mehr Klimaschutz geplant. Vor einem Jahr hatte es so eine Groß-Aktion schon mal gegeben.