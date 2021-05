Demo musste aufgelöst werden

Laut Polizei waren in der Spitze bis zu 700 Teilnehmer am Hauptbahnhof, offenbar viel mehr als vom Organisator gedacht. Die vorgeschriebenen Abstände wurden laut Polizei nicht eingehalten. Daraufhin wurde die Versammlung vorzeitig beendet. Bis die Beamten die Demo aufgelöst bekam, dauerte es allerdings. Viele Teilnehmer kamen der Aufforderung nicht nach. So zog eine Gruppe noch weiter und musste von der Polizei gestoppt werden. Mit zusätzlichen Einsatzkräften gelang es schließlich, die Versammlung aufzulösen.