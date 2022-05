Demo gegen geplante Pflegekammer NRW

Außerdem protestieren sie gegen die geplante Pflegekammer. Sie sei eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, also dem Allgemeinwohl verpflichtet. Allerdings fehle die Akzeptanz der Pflegefachkräfte. In anderen Bundesländern sei so schon wieder abgeschafft worden. Der Protest richtet sich vor allem gegen eine Zwangsmitgliedschaft in der Kammer und angedrohte Sanktionen bis hin zum Berufsverbot. Das Pflegebündnis Westliches Ruhrgebiet will um 15 Uhr mit dem Demonstrationszug durch die City starten.