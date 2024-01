Dauerregen könnte Ruhrpegel wieder steigen lassen

Zu Spitzenzeiten an Weihnachten hatte er bei über 5 Metern gelegen. Auch die Lage am aufgeweichten Deich in Alstaden ist unverändert ruhig. Die Städte entlang der Ruhr blicken allerdings mit Sorge auf die nächsten Tage. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen. Vor allem in Teilen des Sauerlandes werden bis Morgen Nacht bis zu 80 Liter Regen auf den Quadratmeter erwartet. Die Wassermassen können von den durchgeweichten Böden nicht aufgenommen werden. Mit etwas Verzögerung soll auch der Pegel der Ruhr wieder steigen. Wie hoch, ist allerdings noch unklar. Die Mülheimer Feuerwehr hat die letzten Tage dazu genutzt, vorsorglich noch einmal 2.000 Sandsäcke zu befüllen.