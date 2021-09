Dauereinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst

Los ging es um 15 Uhr mit einem Unfall in Saarn. Ein Kind war von einem Auto angefahren worden. Es kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Kurz danach wurden Feuerwehr und Krankenwagen zur Mellinghofer Straße gerufen. Auch dort hatte es einen Unfall gegeben. Ein Auto und ein Motorrad waren zusammengestoßen. Eine leichtverletzte Person musste versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab.

Gegen 18.30 Uhr löste dann eine Brandmeldeanlage in einer Schule in Winkhausen aus. Während der Fahrt dorthin kamen bei der Feuerwehr-Leitstelle weitere Notrufe an. Auf der Mendener Brücke in Saarn gab es einen Unfall. Nach ersten Angaben waren noch Personen in den zwei beteiligten Fahrzeugen eingeschlossen. Als Feuerwehr und Rettungsdienst ankamen, hatten diese sich aber schon aus ihren Wagen befreien können.

Auf dem Rückweg zur Feuerwache wurden die Einsatzkräfte Zeugen eines weiteren Unfalls auf der Düsseldorfer Straße. Auf einer Kreuzung krachten zwei Fahrzeuge zusammen. Beide Fahrer wurden dabei verletzt, mussten versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden.

Im Anschluss wurde die Feuerwehr zum Ganghoferweg im Uhlenhorst gerufen. Ein 15 Meter langer und 60 Zentimeter dicker Baum war umgestürzt und blockierte die Straße. Die Feuerwehrleute mussten den Baum zersägen und die Stücke per Seilwinde vom Ganghoferweg heben. Das hat rund zwei Stunden gedauert. Damit haben Feuerwehr und Rettungsdienst gestern vom Nachmittag bis in den Abend hinein sechs größere Einsätze abgearbeitet.