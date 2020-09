Das zerbrechliche Paradies in Oberhausen

Der Gasometer verspricht eine bildgewaltige Reise durch Wasser-, Wald- und Wüstenwelten. Preisgekrönte Fotos und Videos sollen Tiere und Pflanzen in ihren sich verändernden Lebensräumen zeigen. Der Gasometer wird seit November grundlegend saniert. Für die Arbeiten an der Außenhülle ist der Stahlriese in weiße Planen gehüllt. Er bekommt auch einen komplett neuen Anstrich. Die grau-rötliche Farbe soll an den Originalton aus der Nachkriegszeit erinnern.