Mit dem Rekord von über 60.000 Neuinfektionen an einem Tag, hat Deutschland einen für sich traurigen Rekord im November 2021 aufgestellt. Seitdem es wieder kälter wird, die Menschen sich eher wieder drinnen als draußen aufhalten, stiegen die Sieben-Tage-Inzidenzen in den deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten.

Sachsen und Bayern vermelden 1000er-Inzidenzen

Besonders dramatisch ist die Lage in den Bundesländern Sachsen, Bayern und Thüringen. Hier vermelden Landkreise sogar schon eine Inzidenz von über 1000 - beispielsweise im Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge. Etwas, was es in fast zwei Jahren Corona-Pandemie in Deutschland nicht gegeben hatte.

Impfen wirkt

Was aber deutlich ist. In den Bundesländern, in denen die Impfquoten vergleichsweise hoch sind (Bremen, Saarland, Hamburg und auch Nordrhein-Westfalen) sind die Corona-Fälle und Inzidenzen im Vergleich zu ganz Deutschland nicht so extrem hoch. So gab es beispielsweise noch Landkreise, die - wie Coesfeld - eine Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zwischenzeitlich verzeichneten, während manche Kreise schon über 1.000 und mehr lagen.

Die große Übersichtskarte für alle Landkreise und Städte

Die Kollegen von ntv.de haben anhand offizieller Daten des Robert-Koch-Instituts eine Deutschlandkarte erstellt, die sich täglich um 0 Uhr aktualisiert und zeigt, wie sich die Zahlen zu den Neuinfektionen in den jeweiligen Landkreisen oder kreisfreien Städten entwickeln. Diese grafische Übersicht stellen wir euch hier zur Verfügung.

Die Farbskala reicht von Grün = 0 Fälle zu Dunkel-Lila = ab 1.000er Inzidenz. Ab einer Inzidenz von 25 erscheinen Städte und Kreise in Grau-Orange. Ab 35 in Orange. Rot markiert all jene Kreise, die laut RKI-Daten über der Obergrenze von 50 aktuellen Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern liegen. Dunkel-Rot wird es bei 100 oder mehr Neuinfektionen. Ab einer 200er Inzidenz geht es in Richtung Lila. ntv.de stellt die Lage in den Städten und Kreisen anhand der offiziellen RKI-Daten dar. Aufgrund des Meldeverzugs können hier Abweichungen zu anderen Quellen auftreten. Örtliche Behörden etwa können eine Annäherung oder gar Überschreitung verschiedener Limits früher bekannt geben.

Autor: Joachim Schultheis