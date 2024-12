Bunt verkleiden, aus riesigen Bierhumpen trinken und lautstark Lieder singen: Die größte Darts-Party der Welt geht in die nächste Runde und dürfte auch in diesem Jahr ein Millionenpublikum vor den Fernseher locken. Wenn bei der WM in der Kultstätte Ally Pally vom 15. Dezember 2024 bis 3. Januar 2025 wieder die Pfeile fliegen, haben die allermeisten Fans allerdings überhaupt keine Chance auf ein Ticket.

Der Grund: Das Interesse an dem Event wächst stetig. Das als große Sause inszenierte WM-Turnier ruft immer größeres Zuschauerinteresse hervor - was auch an besonderen Protagonisten wie dem 17 Jahre jungen Senkrechtstarter Luke Littler liegt. In diesem Jahr gab es dem Weltverband PDC zufolge über 300.000 Anfragen für Karten. Alle WM-Tickets waren vergriffen, bevor der freie Verkauf ohne einen extra Zugang überhaupt beginnen konnte.

Luke Humphries ist Darts-Weltmeister 2024 und Favorit für die neue WM-Ausgabe 2025. © picture alliance/dpa | Zac Goodwin Luke Humphries ist Darts-Weltmeister 2024 und Favorit für die neue WM-Ausgabe 2025. © picture alliance/dpa | Zac Goodwin

Spiel an einem Dienstagnachmittag wie ein "Samstagabend"

Es gibt angesichts des riesigen Interesses an der WM immer wieder Gerüchte, die PDC wolle raus aus dem Alexandra Palace, der nur Platz für 3.500 Zuschauer hat. Darts-Boss Barry Hearn befeuert die Gerüchte und liebäugelt sogar mit einem spektakulären Wechsel des Premiumprodukts nach Saudi-Arabien mit der wachsenden Sportmetropole Riad.

Geschäftsführer Matthew Porter ist dagegen als großer Fan der aktuellen Aufstellung und dem eher familiären Rahmen. "Das Schöne an dem Turnier ist, dass ein Dienstag um 14 Uhr genauso aussieht wie am Samstagabend um 21 Uhr. Das wollen wir nicht verlieren. Die Atmosphäre ist die gleiche über das ganze Turnier hinweg, das ist perfekt für uns", sagte Porter der dpa.

Einen WM-Wechsel in die benachbarte Great Hall sieht der Funktionär auch deshalb kritisch, weil dort derzeit die Logistik des Turniers verortet ist. Dabei sind auch die Profis für Veränderungen offen. "Vielleicht müssen wir eines Tages in eine größere Arena wechseln. So läuft es nun mal. Mehr Fans und eine bessere Atmosphäre, das ist gut für den Sport. Die Menschen schauen am TV und denken: 'Wow'", sagte Luke Humphries.

Darts-WM: 96 Starter - mit einer trans Frau

Unter den 96 Startern sind neben Stars und Champions wie Michael Smith, Michael van Gerwen oder Irokesen-Fan Peter Wright auch zwei Frauen, Fallon Sherrock und die Niederländerin Noa-Lynn van Leuven. Auf van Leuven richtet sich direkt in Runde eins der Fokus. Sie ist nämlich die erste trans Frau überhaupt, die sich für die Weltmeisterschaft in London qualifizieren konnte. Van Leuven schloss 2022 eine geschlechtsangleichende Hormontherapie ab, schaffte den Sprung in den berühmten Ally Pally über die Women's Series der Professional Darts Corporation (PDC)

Luke Littler gehört in seinem zweiten WM-Jahr natürlich direkt zu den Favoriten bei der PDC Darts-Weltmeisterschaft © picture alliance/dpa | Zac Goodwin Luke Littler gehört in seinem zweiten WM-Jahr natürlich direkt zu den Favoriten bei der PDC Darts-Weltmeisterschaft © picture alliance/dpa | Zac Goodwin

Darts-WM: Die deutschen Starter im Überblick

Sechs deutsche Starter bei der Darts-Weltmeisterschaft im Ally Pally? Ein neuer Rekord. Martin Schindler und Gabriel Clemens greifen aufgrund ihrer Top-32-Platzierung in der "Order of Merit" (Weltrangliste) erst in der 2. Runde ein. Schindler wird es am 22. Dezember um 20:15 Uhr mit dem Sieger aus dem Duell zwischen Callan Rydz und Romeo Grbavac zu tun bekommen. Clemens trifft am 19. Dezember um 16:45 Uhr entweder auf Niels Zonneveld oder Robert Owen. Über die Pro Tour Order of Merit haben sich Ricardo Pietreczko und Florian Hempel für die WM qualifiziert. "Pikachu" ist Pietreczko Spitzname. Er absolviert seine Erstrundenpartie gegen Xiaochen Zong am 17. Dezember um 21:15 Uhr. Auf Hempel wartet Jeffrey de Zwaan am 20. Dezember um 21:15 Uhr. Mit Niko Springer und Kai Gotthardt feiern zwei Deutsche ihr Debüt im "Ally Pally". Springer sicherte sich sein WM-Ticket über die PDC Development Tour und trifft in der 1. Runde am 19. Dezember um 22:15 Uhr auf den Vorjahreshalbfinalisten Scott Williams. Gotthardt qualifizierte sich durch den Sieg bei der PDC Europe Super League. Sein Erstrundengegner ist am 16. Dezember um 15:45 Uhr Alan Souter.

Darts-WM: So könnt ihr die Spiele verfolgen

Der TV-Sender Sport1 und der Streaming-Dienst DAZN übertragen umfangreich von den insgesamt 28 Nachmittags- und Abendsessions. Pausen gibt es nur an den drei Weihnachtstagen sowie an Silvester. Sonst wird täglich gespielt, an den meisten Tagen von 13.30 Uhr bis Mitternacht (deutscher Zeit).

Das Preisgeld von über 2,5 Millionen Pfund wird auf alle Teilnehmer ausgeschüttet. Für den Gewinner gibt es 500.000 Pfund. Der Verlierer in der 1. Runde erhält 7.500 Pfund.

Darts-WM: Die wichtigsten Regeln

Bull's Eye, Double-10 oder Triple-20. Bei der Darts-WM werden wieder Höchstleistungen im Dartsport angeboten. Am Ende wird der neue Weltmeister gekrönt, der sich zuvor in mehreren K.O.-Runden gegen Kontrahenten durchzusetzen haben muss. Dabei gibt es verschiedene Spielmodi, die wir euch kurz und prägnant zusammenfassen:

In London kommen die besten Spieler der PDC - der Professional Darts Corporation - zusammen. Diese Zusammenkunft gilt als die prestigeträchtigste der Welt-Dartsverbände, die es gibt.

Gespielt wird nacheinander und abwechselnd. Jeder Dart-Spieler hat immer drei Würfe , bevor der Gegner an der Reihe ist.

, bevor der Gegner an der Reihe ist. Begonnen wird in einem sogenannten Leg bei 501. Ziel ist es, so schnell wie möglich die 501 auf 0 zu bekommen. Am Ende muss der entscheidende Pfeil in einem der äußeren Doppelfelder der Dartsschreibe (rote oder grüne Flächen), oder aber, bei einer speziellen Wurfkombination, in der Mitte der Dartscheibe - dem Bull's Eye - landen.

bei 501. Ziel ist es, so schnell wie möglich die 501 auf 0 zu bekommen. Am Ende muss der entscheidende Pfeil in einem der äußeren Doppelfelder der Dartsschreibe (rote oder grüne Flächen), oder aber, bei einer speziellen Wurfkombination, in der Mitte der Dartscheibe - dem Bull's Eye - landen. Ein Satz ist erst dann beendet, wenn ein Spieler drei Legs gewonnen hat. Im Laufe des Turniers werden für einen Matcherfolg immer mehr Satzgewinne notwendig. Im Modus "Best of Five" (drei Gewinnsätze werden benötigt) geht es in der 1. Runde los. In der vierten Runde gibt es schon "Best of Seven" (vier Gewinnsätze) und im Finale "Best of Thirteen" (sieben Gewinnsätze nötig).

Autor: Joachim Schultheis (mit dpa)