Dampfloks starten in neue Saison

Die Rückfahrt von dort beginnt jeweils 30 Minuten später. Coronabedingte Einschränkungen gibt es nicht mehr. Zum Saisonstart bauen die Museumseisenbahner am Endpunkt Haus Scheppen ihren Bahnhofs-Biergarten auf. Außerdem werden Bergbauhistorische Wanderungen über das Gelände der ehemaligen Zeche Pörtingssiepen angeboten. Treffpunkt ist am Fahrkartenschalter am Bahnhof Haus Scheppen, wo auch die Teilnahmekarten erhältlich sind. Am 29. Mai findet der nächste Betriebstag mit Dampf statt. Außerdem verkehren am 15. und 26. Mai Züge mit Dieselbespannung.





Hier gibt es weitere Informationen.