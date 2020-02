Dachstuhlbrand in Heißen

In Heißen ist gestern Abend der Dachstuhl eines leerstehenden Hauses in Flammen aufgegangen. Gegen 19.30 Uhr war die Feuerwehr Mülheim alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte an dem freistehenden Haus auf der Buggenbeck ankamen, war dort alles verraucht.

© Feuerwehr Mülheim