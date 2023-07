Cranger Kirmes sucht Aushilfen

Zur Auswahl stehen verschiedene Angebote. Zum Beispiel Süßigkeiten und Eis verkaufen, am Bratwurststand aushelfen, beim Auf- und Abbau der Fahrgeschäfte helfen. Für diese Aushilfsjobs arbeitet die Arbeitsagentur eng mit den Schaustellern zusammen. Bewerben können sich interessierte per E-Mail unter crange@arbeitsagentur.de. Alternativ können sie das mobile Vermittlungsbüro der Agentur für Arbeit ab dem 27. Juli in der Jugendkunstschule in Herne besuchen. Es ist von montags bis donnerstags von 10 bis 15 Uhr und freitags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.