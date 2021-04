Coronazahlen und neue Impfgruppe ab Freitag

Laut Statistik gibt es heute 494 Menschen in Mülheim, die aktuell positiv auf Corona getestet sind. Im Vergleich zu den Zahlen gestern sind zwei weitere Menschen an oder mit Corona gestorben. Dadurch haben sich die Corona-Todesfälle auf 210 erhöht. 979 Mülheimer sind zur Zeit in Quarantäne. Und bei den Impfungen haben mittlerweile über 26.660 Menschen zumindest ihre erste Impfdosis bekommen, meldet der Krisenstab.

77- und 76-Jährige dürfen ab Freitag Impftermine machen

Einen Impftermin vereinbaren dürfen ab Freitag (16.4.) in Mülheim alle Menschen, die in den Jahren 1944 und 1945 geboren sind. Und die dürfen ihre Lebenspartner, egal wie alt, gleich mitimpfen lassen. Die Termine müssen über die Kassenärztliche Vereinigung gemacht werden. Das geht online unter www.116117.de oder auch telefonisch über die kostenlose Rufnummer 0800 116 117 01. Ein persönliches Informations- und Einladungsschreiben der Stadt bekommen die Menschen der Jahrgänge 1944 und 1945 zeitnah, das Schreiben ist zur Impfanmeldung aber nicht nötig.