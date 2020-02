Coronavirus: Kreuzfahrt-Passagiere kommen zurück

Die beiden Paare aus Recklinghausen und Dorsten wurden negativ getestet. Trotzdem sollten sie zurück in Deutschland in häusliche Quarantäne. Die Warnstufe ist aber heute Morgen heruntergesetzt worden. Das heißt: Die beiden Paare dürfen ihre Wohnungen verlassen. Ihnen wird aber zum Beispiel empfohlen, vorsichtshalber Großveranstaltungen zu meiden. Das gilt erst einmal für eine Woche. Solange ist das Kreisgesundheitsamt in ständiger Rufbereitschaft.