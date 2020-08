Corona-Zahlen wieder gestiegen

Bei uns in Mülheim sind im Moment 49 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand 21. August, 9.15 Uhr). Seit gestern Morgen sind neun neue Fälle dazugekommen, vier Kranke gelten wieder als gesund. Insgesamt haben sich in Mülheim jetzt 371 Menschen von der neuartigen Lungenkrankheit erholt. 217 sitzen aktuell Zuhause in Quarantäne.

© Maridav/shutterstock.com