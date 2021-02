Corona-Zahlen in Mülheim wieder gestiegen

Nach Tagen mit sinkenden Zahlen ist die Corona-Inzidenz in Mülheim wieder gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gibt den Wert heute mit 47,5 an ( Stand 25.02., 6:00 Uhr ). Gestern hatte die Inzidenz knapp unter 35 gelegen. Als nachweislich und akut infiziert gelten laut Krisenstab heute ( Stand 25.02, 6:00 ) in Mülheim 114 Menschen - das sind 20 mehr, als gestern.

© Severin Becker/Mein Corona Schnelltest