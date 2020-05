Corona-Zahlen bleiben halbwegs stabil

109 Personen sind zurzeit in Quarantäne. Sieben Menschen sind bislang im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Die Lage in der Stadt war am Wochenende vergleichsweise ruhig. Die Stadt hat über 50 Orte und Geschäfte überprüft. Die allermeisten Mülheimer haben sich an die Regeln der Kontaktbeschränkungen gehalten. Anzeigen gab es keine und lediglich neun Platzverweise.