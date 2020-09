Corona-Update Montag

Übers Wochenende sind bei uns in Mülheim elf neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die Lage entspannt sich trotzdem weiter. Aktuell (28.09. - 12 Uhr) sind in der Stadt 36 akute Infektionen bekannt, 20 weniger als am Freitag.





