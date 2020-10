Corona-Update am Mittwoch

11 Corona-Patienten haben sich seit gestern von dem Virus erholt. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten 7 Tage ist mit 70,9 immer noch sehr hoch. Wir sind daher auch weiter Risikogebiet, so wie auch alle unsere Nachbarstädte. Denn seit heute gilt das komplette Ruhrgebiet als Risikoregion. Insgesamt hat es in Mülheim seit dem Ausbruch des Virus 871 gemeldete Corona-Fälle gegeben. 16 Menschen sind bislang daran oder mit Corona gestorben. Auf das Virus getestet wurden bislang in Mülheim 15.910 Menschen.