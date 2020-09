Corona-Update

In der Klasse EH18a des Berufskolleg Lehnerstraße ist am Montag eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Da Abstandsregeln in der Schule nicht möglich sind, hat das Gesundheitsamt für die betroffenen Schülerinnen und Schüler eine Quarantäne von 14 Tagen ausgesprochen. Sie können freiwillig und kostenfrei im städtischen Diagnosezentrum getestet werden. Ein negatives Testergebnis führt laut Stadt jedoch nicht zu einer Aufhebung der Quarantäne. Diese könne nur vom Gesundheitsamt aufgehoben werden. Schulen und Kitas dürfen von Geschwistern besucht werden.

Weitere Quarantäne aufgehoben

In der Q2 der Otto-Pankok-Schule wird dagegen die Quarantäne für die Kinder, die bereits negativ getestet wurden aufgehoben. 32 Tests wurden bislang gemacht - alle waren laut Stadt negativ. Die Kinder, die nicht getestet wurden müssen bis kommenden Montag in häuslicher Quarantäne bleiben.