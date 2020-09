Corona-Statistik bereinigt

Zum Beispiel mit Corona infizierte Mülheimer, die sich für längere Zeit in der Türkei aufhalten. Nach der Bereinigung sind die Zahlen jetzt (25.09., 12 Uhr) auf dem Stand von Mittwoch. Aktuell gibt es demnach 56 Infizierte in der Stadt. Fünf Infektionen sind damit aus der Statistik gefallen. 587 Mülheimer sind derzeit in Quarantäne.