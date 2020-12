Corona: Stadt meldet drei weitere Todesfälle

In Mülheim hat innerhalb eines Tages drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gegeben. Das teilte die Stadt heute Früh ( Stand 6 Uhr ) mit. Damit sind bisher 46 Menschen in Mülheim mit oder an Corona gestorben. Laut Krisenstab der Stadt sind innerhalb eines Tages 41 weitere Corona-Infektionen nachgewiesen worden.

© Severin Becker/Mein Corona Schnelltest