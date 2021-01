Corona-Soforthilfe in Millionenhöhe beantragt

Der 31-Jährige lebte zuletzt in London. Er soll in mindestens 91 Fällen Soforthilfe beantragt haben, obwohl sie ihm gar nicht zusteht. Das hat er mit ausgedachten Identitäten gemacht - und das gleich in mehreren Bundesländern. (NRW, Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Saarland). Von dem beantragten Geld waren schon knapp 68.000 Euro ausgezahlt worden. Das Bundeskriminalamt rechnet mit noch viel mehr solcher Prozesse, weil Kriminelle die Corona-Krise ausnutzen, um sich zu bereichern.