Corona-Schnelltest unter "Theo"

Möglich sind zwei verschiedene Corona-Schnelltests: der mit Nasen- und Rachenabstrich für 30 Euro und ein Spucktest, bei dem der Speichel untersucht wird, für 35 Euro. Das Testzentrum am Flughafen ist das erste in Deutschland, das die vom Paul-Ehrlich-Institut zugelassenen Spucktests verwendet, sagt das DRK. Sie sollen eine sehr gute Erkennung von akuten Covid-19-Infektionen bieten. Getestet wird direkt im Hangar unter Luftschiff "Theo". Aussteigen aus dem Auto ist nicht nötig. Das Testergebnis gibt es nach einer halben Stunde per SMS und E-Mail. Terminbuchung und Bezahlung sind hier möglich.