Corona-Prämie sollte auf Lohnzettel stehen

Anspruch darauf haben laut Gewerkschaft Arbeiter, die selbst in der Gewerkschaft sind und in einer Firma arbeiten, die einem Arbeitgeberverband angehört. Im Bauhauptgewerbe sind in Mülheim rund 1.700 Menschen beschäftigt. Sie bekommen außerdem im Frühjahr erneut mehr Geld. Für sie gibt es ab April 2,2 Prozent mehr Tariflohn.