Corona-Prämie für Krankenhaus-Mitarbeiter

Das Evangelische Krankenhaus in der Wertgasse kann sich über 721.400 Euro freuen. Das St.Marien-Hospital auf der Kaiserstraße bekommt 335.000 Euro. Die Klinikbetreiber selbst verteilen das Geld an ihre Beschäftigten. Es ist eine Bonuszahlung speziell für Mitarbeiter, die unmittelbar Corona-Patienten betreut und versorgt haben. Das Geld muss bis zum 30. Juni ausbezahlt sein. Anspruch auf die Prämie haben Krankenhäuser, wenn sie 2020 durch Corona-Patienten besonders belastet waren. Dabei muss eine Mindestzahl an Covid-Erkrankten behandelt worden sein. Kliniken mit weniger als 500 Betten mussten mindestens 20 Corona-Patienten aufgenommen haben, größere Kliniken mindestens 50 Corona-Infizierte.