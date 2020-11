Corona-Prämie für EKM-Pfleger

Laut Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) bekommt das EKM knapp 152.160 Euro. Wie und auf wen genau das Geld verteilt wird, dazu konnte das EKM noch nichts sagen. Voraussetzung für die Bonus-Zahlung war, dass Kliniken mit bis zu 500 Betten bis Ende Mai schon 50 Corona-Patienten behandelt haben.

Marienhospital geht leer aus

Das Marienhospital in Mülheim zum Beispiel hat diese Zahl im Frühjahr nicht erreicht und bekommt daher keinen Pfleger-Bonus ausgezahlt. Die gesetzlichen Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft hatten die Corona-Prämie ins Leben gerufen und stellen bundesweit insgesamt 100 Millionen Euro dafür zur Verfügung. Auch das Evangelische Krankenhaus in Oberhausen bekommt knapp 150.000 Euro. Die Helios Klinik in Duisburg erhält knapp 270.000 Euro und die Uniklinik Essen sogar über 757.000 Euro.