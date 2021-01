Corona-Mutation aus Südafrika in Bottrop

In Bottrop ist die Corona-Mutation aus Südafrika aufgetaucht. Ein Mann, der im Dezember beruflich in dem Land war, hat sich dort angesteckt. Ein erster Corona-Test am Frankfurter Flughafen war bei seiner Rückkehr negativ, sagt die Stadt Bottrop. Als der Mann typische Symptome bekam, machte er einen zweiten Test. Der war positiv.

