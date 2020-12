Corona-Lage in Mülheim bleibt weiter ernst

Die ersten wieder aussagekräftigeren Corona-Zahlen nach Weihnachten wird es vermutlich morgen geben. Das Gesundheitsamt hatte gestern noch nicht alle Rückstände der Feiertage aufarbeiten können. Aktuell sind bei uns 443 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz liegt bei 167,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Diagnosezentrum bleibt in Betrieb

Die Lage in den beiden Mülheimer Krankenhäusern bezeichnet Steinfort als ernst, aber stabil. Die Situation in den Arztpraxen ist anscheinend entspannt. Damit das so bleibt, hat sich der Krisenstab entschieden, dass das Diagnosezentrum auf dem Saarner Kirmesplatz in Betrieb bleibt - trotz schwankender Besucherzahlen. Allerdings bekommen Reiserückkehrer dort keine Termine mehr. Sie müssen sich für einen Corona-Test an die niedergelassenen Ärzte wenden.

Testlauf im Impfzentrum geplant

Aktuell laufen außerdem die Vorbereitungen für einen Testlauf im Impfzentrum auf dem ehemaligen Tengelmann-Gelände. Es fehlt noch eine Software der Kassenärztlichen Vereinigung, die installiert sein muss, bevor es losgehen kann. Die ersten Impfungen wird es dort vermutlich ab Februar geben.