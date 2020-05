Corona-Lage entspannt sich weiter

Aber: Es stecken sich weiterhin Mülheimer mit dem Virus an. Die Zahlen schwanken zwischen 1 und 4 täglich. Und: Bei uns in der Stadt sind vergleichsweise viele Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Acht Tote gibt es mittlerweile zu beklagen. Zum Vergleich: In Städten wie Oberhausen und Herne gab es bislang nur jeweils einen Toten. Nebenan in Essen sind es mittlerweile aber schon 35.