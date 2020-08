Corona lähmt den Ausbildungsmarkt

Wer eigentlich jetzt eine Ausbildung anfangen wollte, muss sich keine Sorgen machen, wenn das nicht klappt. Die bekannten Starttermine 1. August und 1. September sind nicht fest vorgegeben. Jugendliche können die Berufsausbildung in Absprache mit dem Betrieb auch später anfangen. Die Arbeitsagentur versucht zwischen Bewerbern und Unternehmen zu vermitteln, weil Berufsberatungen in Schulen und Jobbörsen die letzten Monate wegen Corona ausgefallen sind. In Mülheim sind im Moment noch 252 Jugendliche ohne Ausbildungsplatz. Es gibt bei uns aktuell 480 freie Lehrstellen.