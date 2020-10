Corona-Inzidenz weiter über 100

In Mülheim haben sich innerhalb der letzten 24 Stunden 236 Menschen auf das Corona-Virus testen lassen. Im gleichen Zeitraum sind 24 weitere akute Infektionen nachgewiesen worden. Die Zahlen hat der Krisenstab Mülheim heute ( Stand 12 Uhr ) veröffentlicht. Die Inzidenz sank bei uns nur leicht auf jetzt 104,9. Insgesamt gelten in Mülheim heute 248 Menschen als akut mit Corona infiziert. 918 Mülheimer sind aktuell in häuslicher Quarantäne.

© shutterstock.com