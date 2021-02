Corona-Inzidenz heute deutlich niedriger

In Mülheim hat es am Wochenende im Zusammenhang mit dem Coronavirus drei weitere Todesfälle gegeben (Stand 01.02., 6 Uhr). Seit Ausbruch der Pandemie ist die Zahl der Menschen, die an oder mit Corona verstorben sind, damit auf 170 gestiegen, heißt es aus dem Krisenstab. Die Inzidenz ist mit knapp 61 ( Stand RKI am 01.02. 0:00 Uhr ) deutlich niedriger, als am Freitag. Da hatte der Wert noch bei über 90 gelegen.

