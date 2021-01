Corona-Infektionsgefahr in Konzertsaal untersucht

Diese empfiehlt außerdem eine Sitzordnung im Schachbrett-Muster, so dass der Sitz direkt vor jedem Besucher frei bleibt. In diese Richtung breiten sich Aerosole am ehesten aus. Wissenschaftler des Fraunhofer Instituts hatten schon im November zahlreiche Tests im Konzertsaal und im Foyer gemacht. Dabei hat eine Dummy-Puppe den Ausstoß von menschlichem Atem nachgemacht. Mitarbeiter des Konzerthauses, die Dortmunder Philharmoniker und Studienteilnehmer haben das Publikum gespielt. Die Ergebnisse der Studie bieten nach Einschätzung des Umweltbundesamtes und des NRW-Wissenschaftsministeriums wichtige Grundlagen für eine Wiedereröffnung von Theatern, Konzertsälen und Kinos nach dem Lockdown.