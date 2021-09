Corona-Impfungen in Schulen

Es will pro Tag zwei Schulen ansteuern. Benachbarte Schulen werden an einem Standort versorgt, heißt es von der Stadt. Schulleiter können weiterhin Schülerinnen und Schüler anmelden. Bislang sind rund 600 Kinder und Jugendliche registriert. Bei 12- bis 15-Jährigen muss ein Erziehungsberechtiger schriftlich zustimmen. Jugendliche ab 16 Jahren dürfen selbst entscheiden. In der vergangenen Woche hatte das mobile Impfteam 167 Schülerinnen und Schüler an den Berufskollegs versorgt.