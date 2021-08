Corona-Impfungen im Forum

Die Impfungen laufen im Ladenlokal "Mode Cruse" gegenüber der Parfümerie Douglas, sagt die Stadt. Wer sich impfen lässt, bekommt das Mittel Johnson&Johnson. Es wirkt schon nach einer Impfung und muss kein zweites Mal gespritzt werden. Für die Aktion macht die Ruhrbahn schon seit einigen Tagen Werbung auf den Bildschirmen im Bereich Hauptbahnhof.

Auch alle Leistungsempfänger sind über die beiden Impfaktionen diesen und nächsten Samstag im Forum informiert, so die Stadt weiter. Sie hatte sich dazu mit dem Sozialamt abgestimmt und alle Betroffenen per Brief darüber informiert. Weil Sozialagentur/Jobcenter in unmittelbarer Nähe zum Forum liegen, wird es dort keine eigene Impfaktion geben.

Wer sich impfen lassen möchte, sollte auf jeden Fall seinen Ausweis mitbringen und - wenn vorhanden - auch seinen Impfpass.

Corona-Impfungen an den Berufskollegs

Geplant sind auch Corona-Impfungen in den drei Mülheimer Berufskollegs Lehnerstraße, Stadtmitte und Kluse. Diese werden in der Zeit vom 24. bis 26. August angeboten. Die einzelnen Schulen organisieren die Aktionen und bekommen dabei Unterstützung vom leitenden Impfarzt der Berufsfeuerwehr. Ob und wann an den anderen weiterführenden Schulen in Mülheim Impfungen angeboten werden können, hängt davon ab, was das Land vorgibt, heißt es aus dem Mülheimer Krisenstab.