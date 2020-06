Corona-Fallzahlen steigen stetig

Nach Wochen der Ruhe sind die die Corona-Fallzahlen bei uns in Mülheim wieder deutlich angestiegen. Stand 09:15 Uhr sind in der Stadt 25 Mülheimer mit dem Virus infiziert. So viele wie seit Anfang Juni nicht mehr.

© Reto Klar / Funke Foto Services