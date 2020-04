Corona-Fallzahlen am Freitag

Gerade jetzt am Wochenende sind wir Mülheimer zur Vernunft aufgerufen. Das Wetter soll spätestens am Sonntag sehr sonnig und warm werden. Trotzdem gilt weiterhin das Kontaktverbot. Am vergangenen Wochenende mussten Polizei und Ordnungsamt uns vielfach daran erinnern. Es gab über 30 Anzeigen und sogar die MüGa musste geräumt werden.