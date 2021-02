Corona-Fall in der Sparkassen-Filiale in Styrum

Die Mülheimer Sparkassen-Filiale am Rosenkamp in Styrum bleibt ab morgen (3.2.) geschlossen. Wir haben im Team einen Corona-Fall, heißt es. Deswegen müssen jetzt mehrere Mitarbeiter in Quarantäne. Die Filiale macht deswegen erst mal bis zum 10. Februar nicht wieder auf.

© Sparkasse Mülheim