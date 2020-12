Corona-Fälle im Ev. Wohnstift Raadt steigen auf 60

Schnelltests hatten das bestätigt. Weil diese aber keine hundertprozentigen Ergebnisse liefern, sind nach und nach noch mal alle Bewohner und Mitarbeiter mit den zuverlässigeren PCR-Tests getestet worden. Am Wochenende standen mit den ersten Ergebnissen 48 Corona-Fälle fest. Heute gab es das Endergebnis: 60 Infizierte. Die kranken Bewohner sind in ihren Zimmern isoliert. Die betroffenen Mitarbeiter bleiben Zuhause in Quarantäne.

Freiwillig Überstunden statt Urlaub

Damit der Betrieb im Wohnstift weiterlaufen kann, verzichten Mitarbeiter auf Urlaube, freie Tage und machen Überstunden. Die Einrichtung arbeitet eng mit dem Gesundheitsamt zusammen, um den Corona-Ausbruch in den Griff zu bekommen. Das gesamte Wohnstift steht unter Quarantäne. Ende nächster Woche sollen Bewohner und Mitarbeiter erneut getestet werden.