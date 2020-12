48 Corona-Fälle im Wohnstift Raadt

Das liegt daran, dass wir alle erst mal mit Schnelltests überprüft haben, sagt das Wohnstift. Die Ergebnisse dieser Tests liefern aber keine hundertprozentigen Ergebnisse. Darum sind nach und nach alle Bewohner und Mitarbeiter noch mal mit den zuverlässigeren PCR-Tests getestet worden. Wir verstehen, dass die daraus resultierenden hohen Zahlen Angehörigen und Betreuern Sorgen bereiten, heißt es von der Einrichtungsleitung. Die Versorgung der Bewohner ist aber weiterhin sichergestellt. Die Mitarbeiter verzichten auf Urlaube, freie Tage und machen Überstunden, um das zu gewährleisten.

Besuchsverbot: Wohnstift in Quarantäne

In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt werden im Wohnstift verschiedene Maßnahmen umgesetzt, um den Corona-Ausbruch in den Griff zu bekommen. Dazu gehört, dass die infizierten Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne sind, die positiv getesteten Bewohner auf ihren Zimmern isoliert werden und das Besuchsverbot weiter bestehen bleibt. Das Gesundheitsamt hatte das gesamte Wohnstift Anfang der Woche unter Quarantäne gestellt.