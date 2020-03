Corona breitet sich in Mülheim aus

In Mülheim sind möglicherweise drei Schulen vom Coronavirus betroffen. Das berichtet die Stadt. Deswegen werden die neunten Klassen des Gymnasiums Broich in häusliche Quarantäne geschickt - rund 120 Schüler plus Lehrer. In einer Klasse soll es Kontakt zu einem Corona-Fall gegeben haben. Da der neuner Jahrgang danach untereinander Kontakt hatte, müssen jetzt alle Zuhause bleiben.

© Sokrates Tassos/FUNKE Foto Services