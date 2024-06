Contilia eröffnet Fortbildungszentrum in Mülheim

In den Räumen sollen Mitarbeiter des Unternehmens in Zukunft innovative Möglichkeiten der Aus-, Fort- und Weiterbildung entwickeln, heißt es. Schon seit letztem Monat laufen hier auch Seminare und Workshops. Contilia ist ein Gesundheitsnetzwerk von rund 50 Einrichtungen. Im Ruhrgebiet gibt es rund 7.500 Mitarbeiter. In der Parkstadt - dem ehemaligen Tengelmann-Areal - gibt es mittlerweile zahlreiche weitere Unternehmen, wie eine Pflegeschulen, Technologiekonzern, Hochschule Ruhr West oder auch ein Sicherheitsunternehmen.