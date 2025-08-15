Navigation

Comeback im Beruf - Walk & Talk in der MüGa

Veröffentlicht: Freitag, 15.08.2025 05:17

Zum Ende der Sommerferien bringt die Arbeitsagentur ein Erfolgsformat zurück nach Mülheim. Am Dienstag (19.8.) gibt es in der MüGa die Veranstaltung "Walk & Talk".

Wer wieder in den Beruf einsteigen möchte, kann sich dort zwanglos und unverbindlich mit Experten und Gleichgesinnten austauschen, heißt es. Organisiert wird das Ganze von der Arbeitsagentur um dem Jobcenter. Start ist um 9.30 Uhr. Ende soll gegen 11 Uhr sein. Treffpunkt ist der Parkplatz am Ringlokschuppen an der MüGa. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Wer mitmachen will kann einfach so, ohne Anmeldung, vorbeischauen.


Infos vorab gibt es hier:

Marion Steinhoff (Agentur für Arbeit Oberhausen): 0208 8506 611

Brigitte Otto (Jobcenter Mülheim): 0208 455 5752

