Comeback für "Voll die Ruhr"

Das Event war in den letzten Jahren aus unterschiedlichen Gründen ausgefallen oder konnte nicht in der gewohnten Form stattfinden. Start ist um 12 Uhr. Es gibt Mitmachaktionen, Sportangebote und Bühnenprogramm. Auf der Wiese am Spielplatz "Auf dem Dudel" sind die Mülheimer Jugendverbände mit ihrem Angebot vertreten. Die Jugendzentren veranstalten auf der ersten Wiese im Luisental eine Jugend-Area mit Musik, Aktionen und Workshops. Auf der mittleren Wiese gibt es u.a. einen Soccercourt, Skimboarding und Kletterturm. Auch Floßfahrt und Entenrennen sind wieder mit dabei. Nicht zuletzt gibt es auch Musik und Tanz-Performances. Auf der letzten Wiese des Luisentals gibt es einen Trödelmarkt. Schluss ist gegen 18 Uhr. "Voll die Ruhr" wird veranstaltet vom Kinder- und Jugendamt, dem Stadtjugendring und der Arbeitsgemeinschaft der Offenen Türen.